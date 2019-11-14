أخبار مصر | عاجل.. أمطار رعدية من اليوم لمدة أسبوع على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمطار رعدية من اليوم لمدة أسبوع على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية، على سلاسل جبال البحر الأحمر، حتى جنوب سيناء، بداية من اليوم، وحتى بداية الأسبوع المقبل.

القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، توقع تعرض بعض المناطق بالقاهرة ومحافظات الدلتا، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، خلال تلك الفترة، نتيجة للمنخفض الجوى المقبل من السودان.

ولفت القائم بأعمال رئيس الهيئة، إلى حدوث تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، بداية من يوم الأحد المقبل.

ونوه بانخفاض درجات الحرارة، بداية من اليوم، بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري، بمعدل 4 درجات مئوية.