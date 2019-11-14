أخبار مصر | بعد قليل.. افتتاح مركز ريادة الأعمال بفرع 6 أكتوبر بحضور وزيرة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. افتتاح مركز ريادة الأعمال بفرع 6 أكتوبر بحضور وزيرة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي ذلك بحضور الأستاذة لبنى هلال ــ نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق - نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك والسادة أعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزي المصري وعدد من قيادات بنك ناصر الأجتماعي. وتقدم مراكز "رواد النيل" مجموعة من الخدمات غير المالية، لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ومساعدتهم في التغلب علي التحديات التي تواجههم مثل إعداد دراسات الجدوي، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، ونوع التمويل المناسب للشركة كما تقوم بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الأمداد والسوق المحلية، وتتضمن نحو 10 برامج تعمل على دعم ريادة الأعمال.

تفتتح غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيسو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع البنك في 6 أكتوبر.

كما أن مراكز تطوير الأعمال توفر أليات التدريب والتحفيز لرفع المستوى الإبتكارى والفنى والإدارى من خلال برامج المبادرة المختلفة كما تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئه الدعم اللازم من تصميم وتطوير وتحفيز للإستمرار والمساهمة في نمو ريادة الأعمال في السوق المصري.