أخبار مصر | "مودة" تطلق أولى عروضها المسرحية لتوعية الشباب للحفاظ على الكيان الأسرى اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مودة" تطلق أولى عروضها المسرحية لتوعية الشباب للحفاظ على الكيان الأسرى اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الخميس، أولى العروض المسرحية تحت عنوان "مودة" البرنامج القومي للحفاظ علي كيان الاسرة المصرية بوزارة التضامن الإجتماعى على مسرح القصر الثقافى بالجيزة.

وأكدت رمزة صدقي، مديرة مشروع مودة، أن البرنامج سيبدأ فى إطلاق فعاليات أحدث حملاته للتوعية بإستخدام الفن المسرحى فى إطار الدور الذى تقوم به المعالجة المسرحية لقضايا المجتمع، حيث سيتم تقديم أولى العروض لمسرحية "مودة " والتى تناقش عدد واسع من المحاور الخاصة بالحد من ظاهرة الطلاق والحفاظ على الكيان الأسرى.

ومن المقرر أن يستمر العرض على المسرح لمدة 4 أيام تنطلق بعدها العروض لتطوف جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس وبورسعيد والإسكندرية خلال الأيام القليلة القادمة.



وأضافت صدقى أن تقديم العروض يأتي بالتعاون مع وزارة الثقافة وعبر إطار درامى كوميدى ليحمل عدد هام من الرسائل الخاصة بكيفية إختيار شريك الحياة والجوانب الدينية والشرعية وسبل إدارة الموارد الاقتصادية بالأسرة، كذلك أهمية التواصل الإيجابي بين الأزواج وآليات التربية السليمة للاطفال كذلك اهمية الفحص الطبى قبل الزواج والمباعدة فى الحمل والولادة للحفاظ على صحة الام والطفل وغيرها من المحاور، وبحضور شباب مودة والجمهور المستهدف.

وأشارت إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم استكمال البرنامج التدريبى لشباب الجامعات وفتيات الخدمة العامة على مستوى 6 محافظات، حيث شهد بداية الأسبوع الجاري بداية أعمال التدريب لفتيات الخدمة العامة فى محافظات الفيوم والسويس وطنطا ودمياط، باستهداف الانتهاء من تدريب ١٦٠٠ مكلفة خدمة عامة فى استهداف للتوسع فى البرنامج التدريبى على مستوى محافظات الجمهورية.