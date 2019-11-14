شكرا لقرائتكم خبر عن حاجز الخوف انكسر في الوطن العربي.. مصطفى الفقي يتحدث عن «انتفاضة لبنان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن ضغوط الحياة وهبوط مستوى المعيشة سبب الانتفاضة التي تشهدها لبنان منذ أكثر من 3 أسابيع.

Advertisements

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «إم بي سي مصر»، ببرنامج «يحدث في مصر»، أن لبنان هي «ترمومتر» المنطقة العربية ويدفع فاتورة ما يحدث في الوطن العربي مشيرًا إلى أن لبنان هو آخر المتاريس أمام التطبيع مع إسرائيل.

وتابع حديثه أن ضغوط الحياة وهبوط مستوى المعيشة سبب الانتفاضة، مشيرًا إلى أن حب الحياة لدى اللبنانيين جنوني، مؤكدًا أن هذا أمر يستحق الدراسة، لافتًا إلى أن حاجز الخوف في المنطقة العربية انكسر فأصبح لدى اللبنانيين دافع لتغيير حزب الله.

وعن الوضع في العراق، قال الفقي أن ما يشهده العراق ولبنان له قاسم مشترك واحد هو رفض الهيمنة الإيرانية واليد الثقيلة لطهران، مشيرًا إلى أن لبنان يتمتع بشبكة علاقات معقدة مع جيرانه، وعلى المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن الرئيس الحالي للبنان، ميشال عون، يحكم بقوة تاريخه وعلاقاته بحزب الله وليس بسلطات منصبه.