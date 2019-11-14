شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء جولة جديدة من اجتماعات «سد النهضة» في أديس ابابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى لاستئناف مفاوضات سد النهضة، غدا الجمعة وبعد غد السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي الخميس، أن ذلك الاجتماع يأتى في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الحالي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار اليومين قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن.