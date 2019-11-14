شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتفقد نيابات الصعيد لمتابعة سير أعمالها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل المستشار حماده الصاوي، النائب العام، إلى صعيد مصر؛ في وقت مبكر من صباح الخميس، في زيارة إلى شباب النيابة العامة هناك.
ويلتقي النائب العام مع عدد من قيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف قنا.
تأتي الزيارة لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها بصعيد مصر، وتذليل أي عقبات تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.
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