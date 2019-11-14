شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على مناطق متفرقة جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، صباح الخميس، سقوط أمطار خفيفة، بمناطق متفرقة بقرية حماطة جنوبب مدينة مرسى علم. وأصدرت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الأمطار، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

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