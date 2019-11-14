شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى 19 الأسبوع المقبل.. وبداية الانخفاض الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع بداية موجة البرد غدا الجمعة.

وأوضح أن درجات الحرارة ستسجل اليوم 30 درجة مئوية وغدا الغد ستنخفض وتصل إلى 26 درجة مئوية وسيكون الطقس معتدل، لافتا إلى أنه ينصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل دوري.

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وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» عبر فضائية «صدى البلد» أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر حتى منتصف الاسبوع القادم، مشيرا إلى أن الأجواء ستكون خريفية وستسجل درجات الحرارة خلال فترات الليل حوالى 19 درجة مئوية.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن سقوط الأمطار من المتوقع أن يشتد بمنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء منوها إلى أن الرياح ستكون هادئة تماما والملاحة البحرية معتدلة الأجواء خريفية معتدلة والجو في مصر ممتع.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إلى أن نسب الشبورة المائية ستكون مرتفعة ونحذر المسافرين عبر الطرق الزراعية والصحراوية بتوخى أقصى درجات الحذر.