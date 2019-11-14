شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق اجتماعات سد النهضة فى أديس أبابا بمشاركة البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدا الجمعة، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى. من المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار اليومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى. Advertisements يأتى عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

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