شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تطلع قيد عائلى فى أسرع وقت؟.. تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
الإجراءات والمعايير:
1 - شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2 - تقديم الطلب للموظف المختص.
3- ضرورة أن يكون مقدم الطلب صاحب القيد شخصياً، أو أحد أقارب القيد حتى الدرجة الثالثة فى القيد العائلى والدرجة الأولى للقيد الفردى.
4- يجوز لمن يحمل توكيلاً خاصًا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
المستندات المطلوبة:
1- نموذج 40.
2- صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.
3- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.
4- صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.
5- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
6- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
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