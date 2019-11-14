شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تطلع قيد عائلى فى أسرع وقت؟.. تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن المعايير والمستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلى، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كل ما يحتاج إليه المواطن لاستخراج شهادة قيد عائلى.

الإجراءات والمعايير:

1 - شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2 - تقديم الطلب للموظف المختص.

3- ضرورة أن يكون مقدم الطلب صاحب القيد شخصياً، أو أحد أقارب القيد حتى الدرجة الثالثة فى القيد العائلى والدرجة الأولى للقيد الفردى.

4- يجوز لمن يحمل توكيلاً خاصًا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

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المستندات المطلوبة:

1- نموذج 40.

2- صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

3- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

4- صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

5- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

6- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.