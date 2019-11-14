شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار اللحوم بدمياط لتصل إلى 65 جنيها بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة دمياط اليوم انخفاضا ملحوظا فى أسعار اللحوم ، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدى الطازجة من 65 جنيها إلى 120جنيها فى أغلب محلات الجزارة.

وأعلن عدد من أصحاب محال الجزارة بمدينة دمياط عن تخفيض سعر اللحوم إلى 100 جنيه اعتبارا من اليوم الخميس.

كما أعلن أهالى قرية الغوابين بتخفيض الأسعار إلى 65 : 70 جنيها، وكذلك فى مدينة الروضة تم تخفيض الأسعار إلى 80 جنيها للكيلوجرام، كما أقيمت شوادر بيع اللحوم بمدينة دمياط ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وبإشراف مديرية التموين والطب البيطرى ليصل سعر كيلو اللحوم البلدى إلي 95 جنيها، وتروح سعر سندوتش الحوواشي بمحلات الجزارة ما بين 8.:10جنيهات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه اسعار الدجاج الأبيض 24جنيها الكيلو جرام و27 جنيها للكيلوجرام من الدجاج الساسو.