يمكنه تحويل العدوى لوباء.. مصر في قبضة الذباب (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد نصار: أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتي يتم تنفيذها سنويًا لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية. ويستعرض الخليج 365 أسباب انتشار الذباب مؤخرًا في الفيديوجرافيك التالي:

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