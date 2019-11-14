اليوم.. أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
تستضيف جريدة الجمهورية، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف تحت عنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الأسكندرية.
كما يحضر الجلسة الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.
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