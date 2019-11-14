أخبار مصر | بوساطة مصرية.. تم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في غزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوساطة مصرية.. تم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بوقف إطلاق، بوساطة مصرية، وذلك لإنهاء التصعيد المستمر منذ يومين من التصعيد وحقن الدماء، الذي أودى بحياة 32 فلسطينيا.

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة أن الفصائل بما فيها حركة الجهاد وافقت على المقترح المصري بالوقف ‏الفوري لإطلاق النار.

وأضاف المراسل أن الاتفاق يشمل الحفاظ على سلمية مسيرات العودة السلمية على الحدود مع إسرائيل، على أن توافق الأخيرة على وقف سياسة الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة.

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وبدأ بالفعل سريان التهدئة في غزة عند الساعة 5:30 فجرا بالتوقيت المحلي في غزة.

حيث جاءت التهدئة بعد ليلة شهدت غارات إسرائيلية مكثفة أدت إحداها إلى مقتل 6 فلسطينيين من عائلة واحدة.

وعلي صعيد آخر، فقد بذلت مصر جهودا من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، منذ اندلاع المواجهة الجديدة في غزة، فجر الثلاثاء، والتي قالت مصادر طبية فلسطينية إنها أسفرت عن قتل 32 فلسطينيا من بينهم أطفال.

وبدأ التصعيد بعد أن اغتالت تل أبيب القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، وقتلت في الغارة أيضا زوجته.