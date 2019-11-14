أخبار مصر | عاجل.. التموين تزف بشرى بشأن إضافة المواليد الجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التموين تزف بشرى بشأن إضافة المواليد الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، عن أن وزارة التموين، تتخذ حاليا مجموعة من الإجراءات، الخاص بالتصفية والتنقية لقاعدة البيانات، التي بها حوالي 70 مليون مواطن، يحصلون على الدعم.

رئيس الجهاز، قال في تصريحات متلفزة، إن "من لا يستحق الدعم يجب أن يخرج خارج منظومة الدعم وهناك تدليس في قواعد البيانات، لأنها تضم بعض المتوفين ومازالوا يصرفون سلعا تموينية ويصرفون سلعا تموينية".

"عشماوي" أوضح أنه "بعد الانتهاء من إجراءات التصفية والتنقية، سيتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين".

ونوه بأن هناك قرار بخفض أسعار السلع الأساسية في التموين؛ لإحداث التوازن بين أسعار منتجات القطاع الخاص والقطاع الحكومية.