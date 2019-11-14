أخبار مصر | الأرصاد تحذر.. اليوم أمطار رعدية على هذه المناطق وتعلن درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر.. اليوم أمطار رعدية على هذه المناطق وتعلن درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، وتوقعت سقوط أمطار "غزيرة ورعدية" على عدد من المناطق.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس يسوده انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة تكون غزيرة ورعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح شمالية غربية معتدلة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 20 30
شبين الكوم 19 30
طنطا 19 30
دمنهور 21 29
الإسكندرية 21 28
بلطيم 20 29
مطروح 15 24
السلوم 15 23
سيوة 15 24
بورسعيد 22 29
دمياط 21 29
الزقازيق 21 32
الاسماعيلية 17 31
السويس 18 31
العريش 16 31
رفح 15 30
رأس سدر 21 30
نخل 17 30
نويبع 24 30
طابا 19 29
كاترين 14 24
الطور 22 31
شرم الشيخ 24 32
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 31
الفيوم 19 31
بنى سويف 19 31
المنيا 18 32
أسيوط 15 32
سوهاج 16 33
قنا 17 34
الأقصر 19 34
أسوان 20 34
أبوسمبل 18 33
الوادى الجديد 19 33
شلاتين 20 30
ابو رماد 21 28
حلايب 22 28
رأس حدربة 22 27