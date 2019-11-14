شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد مقدم محمود جمال على مدرسة محمد البرادعي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إنه تم الانتهاء من إجراءات إطلاق اسم الشهيد المقدم محمود جمال عبدالفتاح على مدرسة محمد البرادعي الرسمية لغات متعددة المراحل بإدارة المنتزه التعليمية تخليدًا لاسم الشهيد البطل وتقديرًا وتكريما لما بذله وقدم روحه الطاهرة فداء لوطنه.

واشار إلى ان اسم المدرسة تم تغييره قبل ذلك إلى مدرسة الشهيد أحمد سعد الديهي ثم تم التنويه إلى إطلاق اسمه على أحد الشوارع المتفرعة من شارع الطفولة السعيدة وبناء على ذلك تم تغيير اسم المدرسة باسم الشهيد المقدم محمود جمال عبدالفتاح .