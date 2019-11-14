شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 26 محضر ضبط وتهريب بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركي بالغردقه برئاسة حاتم عمر مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة الاستخبارات بالغردقه برئاسة حماده العمدة بالتنسيق مع مباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقه من ضبط وتحرير 26 محضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 121من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وتعديلاته وذلك بمحال تجارية بالغردقة. Advertisements وتشكلت اللجنة من محمد ابراهيم رئيس قسم بمكافحة التهريب الجمركي بالغردقه واحمد عسكر المفتش بمكافحة العمليات وكانت المحاضر كالآتي تحرير 20 محضر سجائر مهربه أجنبية الصنع بعدد 10964علبه سجائر وتحرير 6 محاضر خمور مهربه أجنبية الصنع بعدد 27 زجاجه

وقدرت التعويضات الجمركيه المستحقة بحوالي 1619612. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اط السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرازق منصور مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقه الوسطى والجنوبيه والمشرف على الاداره المركزيه لمكافحة التهريب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي تحرير 26 محضرا ضبط وتهريب بالغردقة تحرير 26 محضرا ضبط وتهريب بالغردقة تحرير 26 محضرا ضبط وتهريب بالغردقة تحرير 26 محضرا ضبط وتهريب بالغردقة تحرير 26 محضرا ضبط وتهريب بالغردقة

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