شكرا لقرائتكم خبر عن 76% من القراء يؤيدون تطبيق البصمة بالمدارس للحد من هروب الطلاب والمدرسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد تطبيق البصمة بالمدارس للحد من هروب الطلاب وتزويغ المدرسين؟"، أيد غالبية القراء تطبيق البصمة بالمدارس.

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