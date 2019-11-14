شكرا لقرائتكم خبر عن بدء زراعة القمح على مصاطب.. والوزارة: نستهدف مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إنه جرى البدء فى تنفيذ خطة زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنظام "المصاطب"، الموسم الجديد، حيث تستهدف الوزارة مساحة مليون فدان لزيادة الإنتاج الكلى من المحصول، مضيفًا أن زراعات القمح على مصاطب تعمل على ترشيد استهلاك مياه الرى، وتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك إقبالاً من المزارعين الموسم الجديد على زراعة القمح على المصاطب، لافتًا إلى أن هناك ندوات إرشادية وبرامج توعوية للمزارعين بالحقول مع بدء زراعة القمح، وحثهم على زيادة المساحات المنزرعة من المحصول والأهمية بالتوسع فى زراعة القمح على المصاطب.

فيما كشف تقرير وزارة الزراعة، أن زراعة االقمح على المصاطب تساهم فى زيادة جودة المحصول وتحسين عناصره الغذائية، خاصة بعد نجاح تجربة زراعة القمح الموسم الماضى ما دفع الوزارة إلى التوسع فى خطط زراعة القمح بالمصاطب، حيث تعتمد الخطة على التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة فى زراعة القمح، من شأنه ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الأمن الغذائى للمصريين، خاصة أن الخطة تعتمد على تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، وتتمثل فى إجراء عمليات حرث تحت التربة لتفتيت الطبقة الصماء وتحسين حالة الصرف الزراعى، وإضافة الجبس الزراعى لعلاج قلوية التربة، فضلاً عن تنفيذ عمليات التسوية بالليزر.