شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: "الجهاد الإسلامى" تعلن وقف إطلاق النار فى غزة بناءً على هدنة مع إسرائيل "تحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة الجهاد الإسلامى فى قطاع غزة، وقف إطلاق النار الساعة 0330 بتوقيت جرينتش بعد موافقة إسرائيل على هدنة.

وكان قد استشهد قيادى بارز فى حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة صباح أمس الأربعاء.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها أوقفت إطلاق النار من قطاع غزة اليوم الخميس بعد أن وافقت إسرائيل على هدنة بوساطة مصرية.

وقال مصعب البريم المتحدث باسم الحركة إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، أي بعد نحو 48 ساعة منذ تبادل إطلاق النار الذي تسببت فيه إسرائيل بقتلها لأحد كبار قادة الجهاد الإسلامي في ضربة جوية حيث اعتبرته يشكل خطرا وشيكا عليها.

وقال وزير إسرائيلى إن بلاده ستلتزم بوقف إطلاق النار في غزة إذا التزم به النشطاء ولا تغيير في السياسة بشأن الاغتيالات والاحتجاجات عند الحدود.

وقتل 32 فلسطينيا ثلثهم على الأقل من المدنيين في حين تسببت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء فلسطينيون في إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل. وظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال الأخير.

وأكد مسؤول مصري اتصلت به رويترز التوصل إلى اتفاق هدنة.

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ولم يصدر أي تأكيد فوري من إسرائيل. وكان المسؤولون الإسرائيليون‭‭ ‬‬ حددوا في السابق شروطا مقابلة لإعادة الهدوء في غزة قائلين إنه إذا أوقف مقاتلو الجهاد الإسلامي إطلاق النار فسوف تحذو إسرائيل حذوهم.

وقال البريم إن إسرائيل قبلت مطلب الجهاد الإسلامي بوقف عمليات الاغتيال ووقف إطلاق النار على مسيرات العودة الأسبوعية عند حدود غزة.

وقال البريم لرويترز "وقف إطلاق النار برعاية الشقيقة مصر بدأ بعد أن خضع الاحتلال (الإسرائيلي) لشروط حركة الجهاد الإسلامي والتي تقدمت بها نيابة عن فصائل المقاومة الفلسطينية".

وباستثناء إطلاق صاروخ واحد شاهده مراسل لرويتز فإن غزة بدت هادئة في الأغلب عند الساعة التي أشارت إليها حركة الجهاد واستمر الهدوء بعد شرق الشمس.

وفي وقت سابق اليوم الخميس قال مسؤولون طبيون وسكان إن ضربة صاروخية إسرائيلية أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة فلسطينية وإصابة 12.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحقق في الواقعة التي جاءت بينما كان ينفذ ضربات جوية لمنع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.