شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة أردوغان يطلق اسم ترامب على فندقه بإسطنبول للتقرب من الرئيس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على ممارسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقال أحمد يايلا المدير السابق لدائرة مكافحة الإرهاب فى الشرطة التركية، إن أردوغان مول الكثير من جماعات الضغط فى الولايات المتحدة، وأقام علاقات مع الجماعات الإسلامية هناك، وقام بتسلحيهم، وبعد تولى الرئيس الحالى دونالد ترامب المسئولية حاول التقرب من المقربين من ترامب للتأثير فى عملية اتخاذ القرارات داخل الإدارة الأمريكية، كما زادت أنشطته الاستخباراتية على الأراضى الأمريكية.

وذكر يايلا، أن الرئيس التركى لم يسعد بقدر الدعم الذى حصل عليه من دعم المجتمعات الإسلامية، رغم الملايين التى أنفقها دون أن يحصل على الدعم الذى يريده، فأنفق أمواله وسط الجاليات الإسلامية المهاجرة والأتراك الذين يدعمونه فى أمريكا الشمالية، لافتًا إلى أن أردوغان يستخدم موارد الدولة لحشد الدعم لنفسه ولحزبه فى الولايات المتحدة بما فى ذلك مؤسسة ديانت التى تعد مؤسسة كبيرة حول العالم، وتتواصل مع منظمة أمة الإسلام الأمريكية لتحقيق أغراضه.

ولفت يايلا إلى أن زوج ابنة أردوغان بيرات البيرق يمتلك فندقًا باسم ترامب فى إسطنبول، بالتواصل مع مؤسسة مجلس الولايات المتحدة الوطنى الإسلامى ومحاولة استخدام هذه الرابطة للتأثير فى الرئيس الأمريكى، كما أشار إلى أن أردوغان جعل الدين أداة سياسية، حيث إن الأفراد الذين يتفاعلون معه لا يعرفون أغراضه الفاسدة، وقد سلح المنظمات الجهادية التى قتلت الآلاف بأسلحة مقدمة من تركيا، وقد وجدت المنظمات أن كل المواد التى استخدمها داعش قدمت من طرف تركيا.