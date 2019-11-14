شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ضوابط اختيار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر برقم 19 لسنة 2018، الضوابط المنظمة لاختيار من يتولي أمانة المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

ووفقا للقانون رقم 19 لسنه 2018، يتولي أمانه المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، أحد الأساتذة بكلية الطب، من ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعينية قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي هذا الصدد، حددت المادة (13) من اللائحة التنفيذية آليات اختيار أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية علي النحو الاتي :

"يختار أمين المجلس من بين الاساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، ويجب أن يكون متفرغاً لأداء مهام عمله، ويصدر بتعينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، تُحدد فيه المعاملة المالية المناسبة له بما لا يجاوز الحد الاقصي للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبمراعاة ما يأتى:

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1- التمتع بخلفية مهنية متميزة ومهارات إدارية وفنية مثبته تؤهلة للقيادة.

2- القدرة علي تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذي يضطلع به فريق متنوع من العاملين، وأن يبدى إلتزاماً تاماً بالسعى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.

3- الخبرة والدراية الكافية بأحكام التشريعات الإدارية والمالية الخاصة بالمستشفيات الجامعية.

ويتبع في شأن تعيين أمين المجلس إحدي طرق النقل أو الندب أو الاعارة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.