شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخاب رؤساء الاتحادات الطلابية وأمناء اللجان بالجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، انتخابات رؤساء اتحاد الطلاب والمساعدين على مستوى لجامعات والمعاهد ، كما يتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعات.

وكانت انتخابات اتحاد الطلاب بدأت بحسب الجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى بفتح باب الترشيح على كل المقاعد الخاصة بإتحادات الكليات، يوم الأربعاء 30 أكتوبر ، وتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد 3 نوفمبر، وتلقى وفحص الطعون يوم الإثنين 4 نوفمبر، وأعلنت يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين.

وفى جامعة القاهرة، أسفرت جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية عن إتمام العملية الانتخابية داخل 10 كليات بعد اكتمال النصاب القانونى لحضور الطلبة.

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ومن المقرر أن يتم اختيار ممثلى اتحاد الطلبة فى كليتى حقوق وطب الأسنان من خلال التعيين من قبل عميد الكلية، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى بهما، على أن يتم التعيين من قبل الطلبة المرشحين.

وكان حسم مرشحو 8 كليات مقاعد اتحاد الطلاب بالتزكية، وهى تجارة وزراعة وبيطرى وحاسبات وتربية نوعية، ورياض أطفال، طب بشرى، وتمريض .