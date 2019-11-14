تعرف على مشروعات الرى فى محافظتى الأقصر وقنا فى 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم المنظومة المائية وتحافظ على كل قطرة مياه من الهدر، وليس هذا فحسب فهناك العديد من المشروعات لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول . وفى التقرير التالى نرصد المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقنا والأقصر. 1_عملية تأهيل ترعة البروات الأخذة من حجازى مركز قوص. 2_عملية تبطين ترعة النمسا من الكيلو 5.5 حتى الكيلو 5.350 بقرية النمسا مركز إسنا محافظة الأقصر. 3_عملية ترعة النمسا من الكيلو 6.350 إلى الكيلو 7.200. Advertisements 4- إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة الضبعية زمام 3180 فدان (صرف جنوب قنا). 5_إنشاء حائط ساند على مصرف نجع حمادى من الناحية الشرقية (صرف شمال قنا). 6_عملية ترعة الشغب مركز إسنا الأقصر من الكيلو 2.26 الاخذة من ترعة المعلا بقرية الخفية من الكيلو 1.1 حتى النهاية لتبطين فرع المعلاوية (تطوير الرى). 7_عملية حماية نجع العرب من أخطار السيول مركز نجع حمادى (التوسع الأفقى). 8_إنشاء آبار إنتاجية بنهايات الترع عن طريق تجهيز 15 بئر 9_عملية تأهيل 15 بئرا وتشغيلها بالطاقة الشمسية بقنا والأقصر.

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