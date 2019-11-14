مصر | إحباط ترويج 200 كيلو دواجن "متعفنة وغير صالحة للاستهلاك"

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أحبط رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، ترويج 200 كيلو مقطعات دواجن متعفنة، وغير صالحة للاستهلاك البشري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، أكدتها التحريات مفادها أن "السيد. أ.ع.ع"، 43 سنة، صاحب محل بيع دواجن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم الهرم بتجميع كميات كبيرة من مقطعات الدواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية ولجنة الطب البيطري، استهدفت المحل المشار إليه حيث أمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المحل عثر بداخله على 200 كجم مقطعات دواجن بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تقنين الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.