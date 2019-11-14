مصر | رفع 554 حالة.. الجيزة تشن حملات واسعة على الإشغالات في الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 554 حالة.. الجيزة تشن حملات واسعة على الإشغالات في الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 183 مخالفة مرورية، وفي مجال المرافق

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تم ضبط 554 مخالفة إشغالات طريق.

وفي سياق متصل شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة بقطاع أكتوبر في مجال المرور عن ضبط 45 مخالفة سحب متنوع، 92 كلبش، 55 نموذج 125، 10 تحليل مخدرات إيجابي، وبلغ الإجمالي 202 مخالفة مرورية، وفي مجال المرافق تم ضبط 114 كرسي، 3 عربة يد، 2 غرزة شاي، 2 طقطوقة، شمسية، أسطوانة، فاترينة، 3 عشة، 2 كنبة، 30 ترابيزة، وبلغ الإجمالي 30 مخالفة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.