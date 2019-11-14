أخبار مصر | المساحات والأسعار وطرق السداد.. كل ما تريد معرفته عن "شقق الموظفين" بالعاصمة الإدارية

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أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن طرح وحدات سكنية للموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير 2020.

مساحات الوحدات السكنية وأنواعها

وكشف "مدبولي"، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هناك نوعين من الوحدات السكنية، أولها توفير 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم بمساحة 118 مترًا، والثانية تخصيص جزء من 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي في توسعات مدينة بدر، لشباب الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

الأسعار المقترحة للوحدات السكنية

وفي وقت سابق، أعدت هيئة المجتمعات العمرانية أعدت دراسة عن الوحدات السكنية التي تنفذها في مدينة بدر، وأشارت إلى أنها سيتم توفيرها بمساحة 118 متر مربع، على أن يكون السعر المقترح للمتر الواحد 3.8 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة كاملة إلى 448.4 ألف جنيه.

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طريقة سداد الوحدات السكنية

أما عن طريقة السداد، فإنه سيتم توفير تسهيلات للمستفيدين من الوحدات السكنية حيث سيكون أسلوب السداد كالتالي:

مقدم 25% يسدد كالتالي: 5% دفعة عند التخصيص (22.420 ألف جنيه)، و5% دفعة عند التعاقد (22.420 ألف جنيه)، و15% دفعة استلام (67.260 ألف جنيه)، ويسدد باقي ثمن الوحدة السكنية على 15 سنة بفائدة متناقصة بقسط ربع سنوي 10.100 ألف جنيه، على أن يتم سداد 7% دفعة صيانة.

التمويل من البنوك المصرية

وتسعى الحكومة إلى التنسيق مع البنوك لتوفير تمويل ميسر للموظفين من أجل شراء وحدات سكنية، عند انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.