أخبار مصر | 6 أرقام لقراءة عدادات المياة عبر الـ"واتساب".. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أرقام لقراءة عدادات المياة عبر الـ"واتساب".. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز القاهرة الجديدة عن 6 أرقام يمكن من خلالها إرسال قراءات عدادات المياه إلى الجهاز، تسهيلا على المواطنين.

وشدد الجهاز على أن هناك شروط يجب توافرها في القراءة المرسلة، وهي أن تتضمن، رقم المنطقة، ورقم الاشتراك، واسم المشترك، وقراءة العداد.

ويمكن الإبلاغ على الأرقام الأتية:

التجمع الأول: 01119006661

التجمع الثالث والقطامية: 0113336004

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التجمع الخامس: 0119006611

عدادات مياه كبار العملاء: 01113336030

كما يمكن تقديم كافة الشكوى على الأرقام التالية:

خدمة عملاء التجمع الخامس: 01112223900

خدمة عملاء القطامية: 01112223390