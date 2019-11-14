أخبار مصر | رئيس المتاحف يتفقد متحف قصر المنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المتاحف يتفقد متحف قصر المنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، ورافقه خلالها الدكتورة مها مصطفى المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية، والأستاذة آمال صديق مدير عام المتاحف الإقليمية والدكتور صلاح عبد الرحمن مدير عام الأمن بقطاع المتاحف.



كان في استقباله الدكتور ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، ومحمد السيد وكيل المتحف للشئون الفنية، وفي خلال الزيارة تفقد عثمان جميع قاعات القصر، واستمع لشرح مفصل من مدير عام المتحف عن سيناريو العرض الخاص بالمتحف خلال تفقده لمتحف الصيد ومباني السرايات ( سرايا العرش، سرايا الإقامة وسرايا الإستقبال).



كما زار كافة الأقسام والإدارات الموجودة ومعمل الترميم وقاعة المعارض المؤقتة الموجودة بالمتحف، والتقى عثمان خلال جولته ببعض الأثريين بلجنة الغلق بالمتحف وتعرف على خطة العمل المستقبلية الخاصة بالمكان، وتعرف على السلبيات الموجودة والعقبات التي تعيق العمل، ووعد بسرعة حل جميع هذه المشكلات في القريب العاجل، كما أثنى على كافة الجهود المبذولة بالمتحف خاصة خلال تنفيذ برامج الفعاليات والانشطة المعارض المتنوعة التي تقام به وإظهارها في أحسن صورة، بالطريقة التي تليق بهذا الصرح التاريخي العظيم.



وزار عثمان بعض المعارض المقامة بالمتحف، حيث تفقد سيادته معرض "أفندينا" الفوتوغرافي المقام بالقاعة الكبرى للمتحف، والذي يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية من التراث الأرشيفي للقصر، والتي تعرض لأول مرة، حيث تتناول الصور حياة الأمير محمد علي، وهواياته، ورحلاته طوال حياته، ومهامه الرسمية، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الصور التي تصور جوانب من حياته الاجتماعية والخاصة والتي تعرض لأول مرة، حيث لقب الأمير محمد علي بــ " المقتني الأعظم " لما كان يتمتع به من الحفاظ على تراث أجداده وحبه وعشقه لجمع كل ما يتعلق بالتراث الذي أراد أن يخلده للأجيال القادمة.