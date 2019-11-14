شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة حماية الشواطئ: 11 مشروعا لها أهمية كبيرة ببورسعيد ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطىء، بوزارة الرى أنه يتم تنفيذ أحد عشر مشروعا بمحافظتى بورسعيد ودمياط لها أهمية كبيرة تتمثل فى استكمال الحماية للشريط الساحلى أمام بحيرة الملاحة (مرحلة اولى) وحماية وتكريك بوغازى الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى) .

وأضاف عاشور فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنهم يتم استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الجنوبى) ( ك 3.5- ك 7.3) وايضا استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الشمالى) (ك 0 - ك 3.5) وتكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة واستكمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة ثانية) وحماية المنطقه غرب اللسان وحماية وتكريك مصب مصرف جمصه، بالاضافة الى حماية وتدعيم الحائط البحرى بالمنطقه غرب لسان رأس البر وحماية بوغاز الجميل القديم (1) إنشاء 2 لسان بحرى - المنزله مرحله ثانيه، و تطهير قنوات ( الصفاره - الرطمه- البط ) بمنطقة بوغاز مثلث الديبه.

أشار عبد الكريم إلى أنه يتم حاليا تنفيذ ثلاثة مشروعات بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن حماية مصب مصرف الغربية الرئيسى (كوتشنر) وحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون شرق الروؤس (مرحلة أولى)، علاوة علي مشروعات حماية سواحل متفرقة بالتغذية بالرمال بمنطقة شرق الرؤوس شرق مصرف الكوتشنر، بالاضافة الى تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهرالنيل ، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر تبلغ نحو 31,5 مليون دولار.

اضاف عبد الكريم ان مشروع المناخ الاخضر يهدف إلى الحد من آثار الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل ( بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضه الحرجه بإجمالى طول يصل إلى حوالى 70 كم، مؤكدا ان البداية سوف تكون بمحافظة كفر الشيخ كأولوية أولي لوجود مناطق منخفضة بها وسوف يبلغ إجمالي الأطوال التي سيتم عمل الحماية لها 27 كيلومتر من إجمالي 70 كيلو متر موزعة على 5 محافظات مقرر حمايتها من أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية مع وضع نظام رصد وطنى وانذار مبكر مرتبط بعوامل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

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وأعلن عبد الكريم انه تم الانتهاء من اعمال الحماية شمال المزرعة السمكية بنسبة تنفيذ 90% بإنشاء 16 رأس بحرية حجرية بأطوال مختلفة ومسافات بينية 250 مترا لحماية مسافة 4.5 كيلو متر.

و قال عبد الكريم أن اللجنة العليا للتراخيص حريصه علي مراجعة الطلبات المقدمة إليها من المستثمرين، والجهات المختلفة والخاصة بالحصول علي تراخيص لاقامة مشروعاتهم أولاً بأول، موضحاً أنه يتم عقد اجتماع دورى للجنة العليا، بحضور المحافظين بالمحافظات الساحلية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الساحلية من ناحية وكذلك الحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر.

أشار عبد الكريم إلى أن اللجنة وافقت مؤخراً على 28 مشروعا تنمويا على السواحل المصريه، بحواضر محافظة البحر الأحمر وبورسعيد والبحيرة، منهم 17 مشروعا يخص البحر الاحمر و4 مشروعات لمحافظة الاسكندريه، و3 مشروعات بجنوب سيناء ومشروعا بكل من السويس، ومرسى مطروح، ومشروعين بالبحيرة، وذلك بعد التاكد من مدى مطابقتها للضوابط والمعايير المتعلقه بحماية الشواطئ المصرية، لافتا الي انه يتم مناقشة كل موضوع على حده وفى حالة الموافقة عليه يرفع للجنة العليا حتى يتم اقراره وإرسالة لهيئة الشواطى التى تقوم بدورها للارساله لجهه الولايه للتنفيذ سواء كانت المحافظة أو المجتمعات العمرانية.

وقال عبد الكريم أن هناك إدارات تقوم بمتابعه الشواطئ والتغيرات التى قد تظرا عليها، بالإضافة إلى متابعه الاشتراطات التى وافقت علي اساسها اللجنة للتاكد من عدم مخالفة القانون ومتابعة تنفيذ الاشتراطات وفى حالة المخالفة يتم توجيه إنذار فى البداية ثم عمل محضر ثم إزالة المخالفة مؤكدا وجود تعاون مع المحافظة والإدارة فى هذا الشأن.