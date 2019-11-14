شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ"مشروعات البرلمان" لدعم فرص الشباب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، ثلاثة اجتماعات لها الأسبوع المقبل برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات الشباب.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

1. أخذ الرأى على مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من حيث المبدأ بحضور النواب أعضاء اللجنة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

2. مناقشة مواد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة والخاصة بتعريفات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

3. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما قدمه لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة، بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.