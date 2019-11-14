شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة المتجددة: "بنبان الشمسية" تستوعب مشروعات جديدة بقدرة 200 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الانتهاء من مشروع إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بإجمالى 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل، وجرى تشغيلها تجارياً وربطها بالشبكة.

وأضاف الخياط، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفقاً للجدول الزمنى جرى الانتهاء من إنشاء الـ32 محطة بالكامل أكتوبر الماضى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لافتاُ إلى أن مشروع بنبان يستوعب إنشاء 4 محطات شمسية جديدة بقدرة 200 ميجا وات.

يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليًا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم، والتى يبلغ عددها 40 محطة شمسية.