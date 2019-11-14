7 تعليمات من التعليم للمدارس لانضباط الدراسة وجذب الطلاب للمدرسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تعليمات للمدارس لجعلها جاذبة للطلاب وتحقيق الانضباط، الخليج 365" يقدمها فى 7 معلومات. 1ـ اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التى تجعل المدرسة الثانوية بيئة جاذبة للطلاب. 2ـ استخدام جميع الوسائل المتاحة التى تسهم فى نجاح عملية التعليم والتعلم. 3ـ تفعيل السبورات الذكية والمعامل أثناء اليوم الدراسى. Advertisements 4ـ انتظام وفاعلية الزيارات الفنية للموجهين للمواد الدراسية المختلفة. 5ـ التشديد على انتظام تسجيل غياب الطلاب الإلكترونى وانضباط السجلات الخاصة بالغياب. 6ـ انتظام الجداول الدراسية بالمدرسة والتأكيد على عدم إسناد نصاب المعلم من الحصص بالكامل لصف دراسى واحد. 7ـ تنفيذ الحصص المخصصة للتربية الرياضية بفاعلية وذلك لتحقيق الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية للنشء.

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