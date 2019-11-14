شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: أول اجتماعات اللجنة الخاصة لبحث أزمة الأمطار الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة برئاسته لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل 18 نوفمبر الجارى.

وأكد "وهدان"، أنه وفقاً لما أعلنه رئيس البرلمان، فإن اللجنة ستبحث كيفية مواجهة الآثار التى ترتبت على سقوط الأمطار وكيفية الاستفادة منها، سواء فى الزراعة أو معالجتها لاستخدامها فى مياه الشرب، بحضور ممثلين عن كافة الجهات.

وكان رئيس البرلمان قد أكد أن عددًا من النواب تقدموا بأدوات رقابية مختلفة لمناقشة أزمة غرق الشوارع، ونظرًا لما تعرضت له البلاد فإن الأمر يحتاج إلى تدقيق، وذلك للاستفادة من هذه المياه، سواء بتخزينها أو إعادة معالجتها فى الشرب، متابعًا: "للأسف هذا الموضوع متكرر سنويًا والبرلمان يناقشه، والحكومة لسبب أو لأخر لم تتخذ الاحتياطات اللازمة".