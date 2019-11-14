شكرا لقرائتكم خبر عن "فتاة العياط".. كل ما تريد معرفته عن انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد المعروفة بـ"فتاة العياط"، فى قضية القتل الموجهة إليها لعدم الجناية لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.

و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية قصة "فتاة العياط" مند واقعة القتل حتى الحصول على قرار النائب العام: و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية قصة "فتاة العياط" مند واقعة القتل حتى الحصول على قرار النائب العام: 14 يوليو الماضى سلمت "فتاة العياط" نفسها لأفراد قسم شرطة العياط، معترفة بقتل سائق سيارة ميكروباص حاول الاعتداء عليها. 21 يوليو أمرت النيابة بالتأكد ما إذا كانت "فتاة العياط" ارتكبت الجريمة بمفردها أم بمساعدة آخرين. 24 يوليو بدأت النيابة فى مخاطبة شركات المحمول لتتبع الهواتف الخاصة بالفتاة والمجنى عليه وباقى المتهمين. 25يوليو حققت النيابة مع المتهم الثانى "وائل" بشأن مساعدته للمجنى عليه لخطف "فتاة العياط"، وتحريضه على الاعتداء عليها. 25يوليو النيابة تحقق مع المتهم الثالث، والذى وجهت له تهمة الاشتراك مع المتهم الثانى مهند فى مساعدة سائق .الميكروباص فى استدراج "فتاة العياط" لمنطقة جبلية من أجل الاعتداء عليها 30 يوليو جدد قاضى المعارضات بجنوب الجيزة حبس "فتاة العياط" لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. Advertisements 31 يوليو رفض استئناف "فتاة العياط" على حكم حبسها. 12أغسطس أعلنت تحريات مركز شرطة العياط، اعتراف المتهمين بأنهما كانا على علم باستدراج السائق لفتاة العياط. 26أغسطس بعد إثبات إدانة المتهم الثانى والثالث، تم إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه. 2سبتمبر جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة العياط، حبس المتهمين الثانى والثالث لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق. تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالقضية، والذى أكد أن الفتاة قامت بارتكاب الجريمة بمفردها. تسلمت محكمة الطفل بالجيزة أوراق قضية "فتاة العياط"، على أن يجرى عقد محاكمة عاجلة بشأن التهمة المنسوبة إليها. 12نوفمبر النائب العام يقرر بانقضاء الدعوة الجنائية ضد "فتاة العياط" لثبوت دفاعها عن نفسها.

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