شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "احمى نفسك وأسرتك"..6 نصائح من الصحة والتنمية المحلية للكوافيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وزير التنمية المحلية، على محافظات: "بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والجيزة وبنى سويف والأقصر وأسوان"، بضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادى صحى، وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، ضمن المحور الثالث من المبادة الرئاسية والخاص بالحد من انتشار ونقل العدوى بـالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادى الصحية كإحدى البؤر المهمة لنقل العدوى.

ويوضح الملصق الذى يحمل شعار احمى نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية عدة نصائح كالتالى:

استخدام شفرة الحلاقة مرة واحدة. استخدام جوانتى جديد مع كل عميل. استخدام صندوق الأمان للتخلص من الأدوات الحادة. استخدام مريلة ماكنتوش جديدة "استخدام مرة واحدة لكل عميل". استخدام المناديل الورقية بدل الفوط متعددة الاستخدام لتجنب العدوى. عدم استخدام مستلزمات العناية بالأظافر والقدمين لأكثر من عميل.



حملة الحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية



وكانت وزارتى الصحة والسكان والتنمية المحلية، أطلقتا المحور الثالث من المبادة الرئاسية والخاصة بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادى الصحية كإحدى البؤر المهمة لنقل العدوى، وذلك فى محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والجيزة وبنى سويف والأقصر وأسوان، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة .