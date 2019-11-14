شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فضحها انتهاكات أردوغان.. تركيا تلقى القبض على مراسلة "ضحايا الطوارئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن قوات الأمن فى تركيا ألقت القبض على مراسلة قناة “يورونيوز”، القاضية المفصولة بشرى تاشكيران.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن سبب القبض على “تاششكيران، هو عملها مع قناة “KHK TV” التى تبث على يوتيوب وتعرض وتسلط الضوء على ضحايا مراسيم حالات الطوارئ التى أصدرها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بحجة التصدى للانقلاب منذ وقوعه فى يوليو 2016 ولمدة عامين.

وأشارت صحيفة زمان، إلى أن بشرى تاشكيران، فوجئت بإلقاء القبض عليها، دون الكشف عن السبب، حيث إن بشرى تاشكيران، كانت قاضية إدارية، إلا أنها فصلت من عملها بمرسوم طوارئ، وسجنت لمدة 8 أشهر، بعدها بدأت فى العمل مراسلة لقناة “KHK TV” علىليوتيوب، وقناة “يورونيوز”، ومنذ انقلاب عام 2016 فصل بمراسيم حالة الطوارئ أكثر من 130 ألف موظف، بحسب تقرير صادر العام الماضى عن منظمة العفو الدولية.