أخبار × 24 ساعة.. الصحة: وفاة 6 وإصابة 15 آخرين فى حادث تسرب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الرئيس السيسى يصل أبو ظبى فى زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين "التموين" تسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة.. السبت المقبل التموين: صرف 50% من مقررات شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن الصحة تعلن خطة مكافحة نواقل الأمراض وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية الصحة: وفاة 6 وإصابة 15 آخرين فى حادث تسرب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة الصحة:تحليل المياه أولاً بأول لرصد مصادر التلوث وحماية صحة المواطنين القوى العاملة: تلقى طلبات راغبى التدريب بمعهد السالزيان فى الإسكندرية مجانا Advertisements محامية مصرية تفوز فى برئاسة كتلة نيابية فى البرلمان الألمانى الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى والقاهرة غدا.. والعظمى بالعاصمة 30 درجة التعليم: تفعيل الغياب الإلكترونى فى المدارس وإنذار الطلاب المتغيبين الكهرباء توقع عقدين بــ 992 ألف دولار لتصنيع وتوريد 4000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم التعليم العالى: تجديد اعتماد شهادة الأيزو للهيئة القومية للاستشعار من البعد رئيس الوزراء يشدد على وضع ملف العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية تحت إشراف الوزير المختص

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