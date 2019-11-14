شكرا لقرائتكم خبر عن أول محطة شمسية لتوليد الكهرباء بالعالم فى "المعادى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم، والتى جرى إنشاؤها بمنطقة المعادى بالقاهرة الكبر.

وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن أول محطة شمسية بالعالم:

- تعتبر محطة المعادى للطاقة الشمسية أول محطة لتوليد الطاقة الكهرباء فى العالم.

- أنشأها المهندس الأمريكى فرانك شومان المُتخصص فى مجال الطاقة الشمسية.

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- تم تشييد المحطة فى عام 1911.

- كانت تحتوى على 5 جامعات للطاقة الشمسية

- كل جامعة كان يبلغ طولها 62 مترا وعرض 4 أمتار وتفصل بينهم 7 أمتار.

- استمر تشغيل المُحركات لفترة أقل من عام.