شكرا لقرائتكم خبر عن عضو سابق بـ"الصيادلة": الأدوية التى يمكن صرفها دون روشتة لا تزيد عن 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة السابق، إن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومنع الصيدلى من صرف الأدوية إلا بوصفة طبية، يعتبر رجوعا بالمهنة إلى الخلف، موضحا أن الأدوية التى يمكن صرفها دون روشتة أو وصفة طبية، لا تزيد عن 25%، وصادر بها قرارات من وزارة الصحة، لتنظيم صرفها، ويتم مراجعتها بشكل دورى لإضافة أو حذف صنف منها.

وأضاف حجاج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أن أدوية التى تُصرف دون روشتة، والمعروفة بالـ"OTC" موجودة على مستوى العالم، مثل أدوية نزلات البرد، وخوافض الحرارة، والأعشاب، وهى أدوية يحق للصيدلى أن يصرفها بدون روشتة، مشيرا إلى العالم يحاول تعظيم دور الصيدلى فى تلك الأدوية، خاصة أن ذلك يحقق توفيرا فى النفقات بشكل كبير للدول.

واستنكر مضمون التعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التى يتم الإعلان عنها من خلال أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن منح حق العمل بالدعايا الطبية لخريجى العلوم والبيطرى والصيدلة، ليس قرار جيد، خاصة أنها ليست مجرد تسويق لمنتج، وعمل أى تخصص بالدعايا حاليا يتم بشكل غير قانونى، مضيفا: الدعايا الطبية، مش كلمتين يتحفظوا ومندوب يطلب من الطبيب وصف المنتج الخاص بشركته، بل تقديم مادة علمية للطبيب.

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