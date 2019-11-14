شكرا لقرائتكم خبر عن عضو سابق بـ"الصيادلة": الأدوية التى يمكن صرفها دون روشتة لا تزيد عن 25% والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حجاج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أن أدوية التى تُصرف دون روشتة، والمعروفة بالـ"OTC" موجودة على مستوى العالم، مثل أدوية نزلات البرد، وخوافض الحرارة، والأعشاب، وهى أدوية يحق للصيدلى أن يصرفها بدون روشتة، مشيرا إلى العالم يحاول تعظيم دور الصيدلى فى تلك الأدوية، خاصة أن ذلك يحقق توفيرا فى النفقات بشكل كبير للدول.
واستنكر مضمون التعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التى يتم الإعلان عنها من خلال أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن منح حق العمل بالدعايا الطبية لخريجى العلوم والبيطرى والصيدلة، ليس قرار جيد، خاصة أنها ليست مجرد تسويق لمنتج، وعمل أى تخصص بالدعايا حاليا يتم بشكل غير قانونى، مضيفا: الدعايا الطبية، مش كلمتين يتحفظوا ومندوب يطلب من الطبيب وصف المنتج الخاص بشركته، بل تقديم مادة علمية للطبيب.
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