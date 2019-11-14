"سلمى" تطلب الخلع: "بينزل بهدوم ويرجع بغيرها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سلمى. ع" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة ضد زوجها، مبررة طلبها بـ"بينزل الشغل بهدوم ويرجع من غيرها بحجة إنه جاي من عند أهله".

قالت الفتاة العشرينية، في دعواها رقم 409 لسنة 2019، إنها تزوجت من سمكري سيارات، عن قصة حب استمرت سنة ونصف، بعد أن طلق أخرى لديه منها ولد وبنت عمرهما يتجاوز 5 سنوات، بعدما تظاهره بحبه الشديد لها.

أضافت "سلمى": "لم يوافق والدي لكن إصراري أجبره على الموافقة على الخطبة التي لم تتجاوز الشهرين، وتم تحديد موعد الزفاف وتزوجنا، وحينما كنت أذكره بأولاده كان يتهرب من الموضوع، فشعرت وقتها باستحالة رجوعه لزوجته الأولى".

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تروي الزوجة لحظات جعلتها تفقد الثقة في زوجها، قائلة: "لاحظت بعد مرور 6 أشهر على زواجنا تغير شديد فزوجي يغادر منزلي بملابس ويعود بغيرها، ويبرر ذلك باستبدالها في منزل أهله... ظل الوضع حتى قابلت أمه صدفة وأبلغتني أنها لم تشاهده منذ شهر".

تابعت "سلمى": "انتظرت عودة زوجي، وواجهته بكذبه وتشاجرنا حتى غادر المنزل لمدة أسبوع، وبعدها قابلت صديقه، فقالي لي إنه عاد لزوجته الأولى".

بعد علمها بالأمر، عادت الزوجة إلى منزل أهلها، وطلبت منه الطلاق، إلا أنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى طالبت فيها بخلعه، ولا تزال القضية منظورة حتى الآن.​