مصر | قبل بيعه على أنه تمويني.. إحباط ترويج 250 كيلو سكر مجهول المصدر بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيعه على أنه تمويني.. إحباط ترويج 250 كيلو سكر مجهول المصدر بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، من ضبط 250 كيلو سعر مجهول المصدر، قبل بيعه على أنه سكر تمويني، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



كانت وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة أكدتها التحريات مفادها أن "محمد.إ. ف"، 47 سنة، صاحب محل بقالة تموينية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتجميع كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر، بدلا من السكر التمويني المدعم وصرفها على البطاقات التموينية للمواطنين.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والاغذية استهدفت المحل المشار إليه، حيث أمكن ضبط المتحري عنه، وبتفتيش مقر الشركة عثر بداخلها على 250 كجم سكر مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.