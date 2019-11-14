شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تعرف على خطوات إقامة الدعوى القضائية بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجد بعض مقيمى الدعاوى حديثًا صعوبات فى الوصول إلى وجهته أثناء وصوله مجلس الدولة، حيث إن الأمر قد يواجه به صعوبة فور وصوله نظرًا لضخامة المنبى وتعدد أدواره.

بداية لمجلس الدولة بوابتان للدخول الأولى بشارع جانبى وهى لمكتب خدمة المواطنين بمجلس الدولة، والثانية على الشارع الرئيسى وبها الاستعلامات والقاعات الخاصة بالجلسات.

وإليكم الطريقة الكاملة لإقامة الدعوى القضائية:-

وإليكم الطريقة الكاملة لإقامة الدعوى القضائية:- 1- يجب أن تكون متظلما من قرار ما سواء فى جهة عملك أو قرار صادر من جهة معينة. 2- تحديد الطلبات والأسباب وكتابتها فى عريضة الدعوى. 3- تقدم الدعوى بعد اكتمال طلباتها للجدول بمقر المجلس بمقر خدمة المواطنين بالدور الأرضى. Advertisements 4- يجرى احتساب رسم دفع الدعوى حسب الطلبات المكتوبة من المدعى وتبدأ الرسوم من 36 جنيها مصريا. 5- تدفع رسوم الدعوى بالخزينة بالدور الأرضى. 6- تجرى مراجعة الدعوى من قبل مدير المحكمة ويتم تأشيرها. 7- يتم بعدها تحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى وتحديد رقم لها. 8- سكرتير الدائرة المختصة يتسلم الدعوى ويعرضها على رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظرها. 9- تقدم الدعوى بها شق موضوعى وشق مستعجل أو شق موضوعى فقط. 10- إن كانت الدعوى بها شق موضوعى تحال للمفوضين، وإن كان بها شق مستعجل تنظر أمام المحكمة أولا.

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