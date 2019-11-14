شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فشلت الإخوان فى التحريض ضد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فشل جماعة الإخوان فى التحريض على مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومن خلفهم قطر وتركيا هو أمر طبيعى ومتوقع، حيث إن أنقرة والدوحة لا يمتلكان خطابًا مباشرًا ووضحًا فى مجلس حقوق الإنسان، وليس لديهم أى حجج يمكن التعويل عليها ومحاولتهم التشويش على الموقف المصرى فشلت، موضحًا أن على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفًا حاسمًا ضد قطر وتركيا، اللذين يهدفان إلى زعزعة استقرار مصر ويدعون الشباب إلى القيام بأعمال تخريبية ضد بلدانهم.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ضرورة التعامل الجاد مع البلدين – أى قطر وتركيا - اللذين يسعيان من خلال منابر إعلامية للتأثير على الأوضاع فى مصر التى باتت لديها مصداقية كبيرة أمام الرأى العام الدولى، خاصة أن مصر لديها رؤية موضوعية وشفافية فى التعامل مع إشكاليات حقوق الإنسان مع صدور تقارير مصرية ودولية جيدة، متابعًا: الدولة المصرية نجحت من خلال الهيئة العامة للاستعلامات ومكاتب الإعلام والوفد المصرى الموجود فى جنيف فى نقل صورة حقيقية لما يجرى، ولعل ذلك يتضح من المؤسسات المصرية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور طارق فهمى، أن الفشل القطرى والتركى يعود إلى اعتمادهم على نموذج مراوغ غير صحيح فى التدخل بالشأن المصرى، وتوظيف كل وسائل الإعلام المتاحة وغير المتاحة لضرب الاستقرار السياسى الراهن، والعمل على نقل صورة غير صحيحة من خلال تدابير وإجراءات مضللة تعتمد على وسائل رخيصة ملونة فى نقل الصورة غير الصحيحة.