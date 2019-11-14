شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأزمة الاقتصادية التركية.. 2880 شركة فى أنقرة تطلب تسوية إفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، تزايدت معدلات طلبات تسوية الإفلاس في تركيا هذا العام، بشكل كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا منذ أغسطس العام الماضي.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ المتوسط الشهري للشركات التي تقدمت للمحاكم التجارية بطلبات تسوية إفلاس نحو 68 شركة، بينما في عام 2018 كانت هذه النسبة شهريا 48 شركة، أما في عام 2017 فكان عدد الشركات التي تطلب تسوية إفلاس نحو 47 شركة شهريا، حيث تعكس الأرقام الحالية زيادة 40% في المئة في معدلات الإفلاس عن العام الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مؤسسة إدارة المستحقات التي تقدم بيانات تساعد في قياس نبض الحياة التجارية والاقتصادية، نشرت تقريرا مثيرا خلال الأيام الماضية، يشير استنادا إلى بيانات صحيفة السجل التجاري، إلى ارتفاع معدلات طلبات تسوية الإفلاس، لافتة إلى أن التقرير المستند إلى بيانات السجل التجاري يوضح أيضا تزايدا في معدلات تغيير الأسماء التجارية، فخلال السنوات الماضية تم تسجيل تغيير اسم شركة خلال 25 دقيقة في حين ارتفعت هذه النسبة خلال العام الجاري إلى 28 دقيقة.

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وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية خلال إلى ألفين و880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام، لافتة إلى أنه العام الماضي كان قد شهد إعلان 917 شركة تسوية إفلاسها، وتعكس هذه النسب ارتفاع معدلات تسوية الإفلاس في عام 2019 بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2018.