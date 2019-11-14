شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ​تفاصيل المسابقة الثقافية ​للمعلمين و​ال​طلاب بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم مسابقة ثقافية للمعلمين ، وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، كلٍّ على حدة، على النحو التالي:

أولا: المسابقة الخاصة بالمعلمين:

يتقدم المعلم بكتابة بحث موثق عن: مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

شروط المسابقة للسادة المعلمين:

أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية ، لا يقل عدد صفحات البحث عن (25) صفحة ، ولا يزيد على (30) صفحة لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد فقط .يقدم البحث مكتوبا على الحاسب الآلي علي ورق مقاس (A4 ) ، وأن تكون هوامش الصفحة بامتداد ( 54 ، 2 ) أعلي وأسفل الصفحة ، وامتداد ( 3 سم ) يمين ويسار الصفحة .

تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة ، من أول البحث إلي آخر البحث .تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام خط (simplified arabic) عادي حجم 14 ، وحجم 12 في الحاشية السفلية ، مع جعل نوع الخط مسود (bold ) عند كتابة العناوين .كتابة المرجع بذكر (اسم المؤلف ، عنوان الكتاب ، ثم المحقق أو المترجم إن وجد ، اسم الناشر ، رقم الطبعة ، رقم الصفحة) ، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر : (اسم المؤلف ، عنوان المقال ، اسم الدورية ، رقم المجلد / رقم المجلد / العدد ، مكان النشر ، سنة النشر ، رقم الصفحة) ، أما الآية القرآنية : فيشار إليها في المتن فقط ، باسم السورة يتبعه نقطتان : ثم رقم الآية .تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الالكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، بحجم (16) بلون عادي .

جوائز المسابقة:

تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز المتسابقين الفائزين على النحو التالي:

الأول: 3000 ج ، الثاني : 2500 ج ، الثالث : 2000 ج ، من الرابع إلى العاشر : 1000 ج .

ثانيا: المرحلة الثانوية:

يتقدم الطالب ببحث موثق عن: حماية دور العبادة.

شروط المسابقة:أن يكون الطلب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس الثانوية .لا يحق أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد فقط .يقدم التلخيص مكتوبا بخط اليد.يقدم البحث مكتوبا على الحاسب الآلي ، علي ورق مقاس A4) ) ، وأن تكون هوامش الصفحة بامتداد ( 54 ، 2 ) أعلى وأسفل الصفحة ، وامتداد (3 سم) يمين ويسار الصفحة .توثيق البحث بالمصادر والمراجع الصحيحة .الالتزام عند كتابة البحث بتقسيمه ، وتنسيقه جيدا ، وتبويبه .كتابة الآيات باستخدام الرسم العثماني ، والاهتمام بتخريج الأحاديث .كتابة ثبت المصادر والمراجع في نهاية البحث .لا يقل عدد صفحات البحث عن (20) صفحة ، ولا يزيد على (30) صفحة .كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (اسم المؤلف ، عنوان الكتاب) ، أما الآية القرآنية فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان : ثم رقم الآية.

جوائز المسابقة:

تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز المتسابقين الفائزين كما يلي:

الأول : 2500 ج ، الثاني : 2000 ج ، الثالث : 1500 ج ، الرابع : 1000 ج ، من الخامس إلى العاشر : 500 ج .

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ثالثا : المرحلة الإعدادية:

موضوع المسابقة:

يقوم الطالب بكتابة تلخيص لأحد الكتب التالية:حماية دور العبادة.فقه الدولة وفقه الجماعة.بناء الشخصية الوطنية.الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

شروط المسابقة:أن يكون الطلب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس الإعدادية .لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.يقدم التلخيص مكتوبا بخط اليد..تعطى صفحات التلخيص أرقاما متسلسلة.لا يقل عدد صفحات التلخيص عن (15) صفحات ولا يزيد علي (20) صفحة.كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر ( اسم المؤلف ـ عنوان الكتاب ، أما الآية القرآنية فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان ثم رقم الآية.

جوائز المسابقة:

تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز المتسابقين الفائزين كما يلي:

الأول : 2000 ج ـ الثاني 1500 ج ـ الثالث : 750 ج ـ من الرابع الي العاشر : 500 ج

رابعا : المرحلة الابتدائية:

موضوع المسابقة:

يقوم الطالب بكتابة تلخيص لأحد الكتب التالية:حماية دور العبادة.فقه الدولة وفقه الجماعة.بناء الشخصية الوطنيةالحوار الثقافي بين الشرق والغرب.مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

شروط المسابقة:أن يكون الطلب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس الابتدائية .لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من تلخيص .يقدم التلخيص مكتوبا بخط اليد ، ويكتب التلخيص بلغة عربية سليمة .تعطى صفحات التلخيص أرقاما متسلسلة.لا يقل عدد صفحات التلخيص عن (10) صفحات ، ولا يزيد علي (15) صفحة .كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (اسم المؤلف ـ عنوان الكتاب ) ، أما الآية القرآنية فيشار إليها في المتن فقط ، باسم السورة ، يتبعه نقطتان ، ثم رقم الآية .

جوائز المسابقة:

تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز المتسابقين الفائزين كما يلي:

الأول : 1000 ج ، الثاني : 800 ج ، الثالث : 500 ج ، من الرابع إلى العاشر : 400 ج.

ملحوظة : تقدم الملخصات والبحوث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه: (10/ 1/ 2020م).