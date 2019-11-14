شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنودس الإنجيلى: مصر قدمت تقريرًا دوليا موضوعيًا عن حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القس رفعت فكري رئيس سنودس الكنيسة الإنجيلية المشيخية، أن مصر قدمت اليوم الأربعاء تقريرًا موضوعيًا متزنا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأضاف فكرى الذى يحضر أعمال الدورة 34 الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: التقرير الذى قدمه المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية تضمن الجهود المبذولة التى تؤكد تقدم مصر فى مجال حقوق الإنسان.

Advertisements

ولفت فكري في تصريحات خاصة إلى أن المستشار عمر مروان وزير شؤون النواب أبرز تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى حتى أكتوبر الماضي وهو الأمر الذى أشعر المسيحيين المصريين بالتحسن الإيجابى.

كان المستشار مروان قد أكد في كلمته اليوم بأن مصر تدعم وتحمي حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية بشكل متوازٍ دون تغليب لحق أو مجموعة من الحقوق على حساب الأخرى، واحترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع، إضافة لتفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمي بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذي يحدده القانون بما يلزم مراعات الدقة في تنظيم الحقوق، فضلًا عن مراعاة التوازن بين مصلحة المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع، وهي الأولى بالرعاية.