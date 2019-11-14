شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تراجع حصتها الموردة للمحصول الشتوى مع 7 شركات أسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، اجتماعاتها الدورية مع 7 شركات انتاج للأسمدة لمرجعة حصتها الموردة لوزارة الزراعة ، والزمها باستكمال حصتها لتغطية احتياجات محصول الزراعات الشتوية.

قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن هناك اجتماعات دورية لمراجعة حصص شركات انتاج الأسمدة الموردة لوزارة الزراعة والمتفق على توريدها منذ بداية الموسم الشتوى الجديد، وتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية للمحصول الشتوى ، وتشكيل لجان متابعة ومعاينة لصرف الأسمدة لم يزرع الأرض فعليا.

وأكدت الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة ، بقطاع الخدمات الزراعية، أنه يتم متابعة شحنات الأسمدة الزراعية ، منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع، حيث تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات " اصلاح ، ائتمان ،استصلاح" او مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.