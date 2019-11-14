"البحوث الزراعية": فرق حرارة الليل والنهار لأكثر من 15درجة سبب زيادة نشاط الذباب

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وأوضح فهيم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سبب زيادة نشاط الذباب بهذه الكثافة خلال هذه الأيام، وفى كل البيئات تقريبا سواء فى المدن أو الريف أو المزارع، هو وجود فرق كبير غير اعتيادي بين حرارة الليل والنهار تصل لأكثر من 15 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الجو حار نهارا رغم أننا فى منتصف نوفمبر، أى توغل فصل الصيف فى أشهر الخريف، وهو أحد تداعيات تغير المناخ، والذى أدى إلى وجود ظروف مناخية غير طبيعية.
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