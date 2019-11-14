شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الزراعية": فرق حرارة الليل والنهار لأكثر من 15درجة سبب زيادة نشاط الذباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد على فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، إن الذباب المنزلى هو نوع من الحشرات التى تتبع طائفة ثنائية الأجنحة، وهذا النوع من الحشرات يتصف بعدة صفات لا تتوافر في كثير من الأنواع الحشرية الأخرى، موضحا أن دورة حياته لا تتجاوز اسبوعين وهى فترة قصيرة نسبيا بالمقارنة بالحشرات الأخرى

وأوضح فهيم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سبب زيادة نشاط الذباب بهذه الكثافة خلال هذه الأيام، وفى كل البيئات تقريبا سواء فى المدن أو الريف أو المزارع، هو وجود فرق كبير غير اعتيادي بين حرارة الليل والنهار تصل لأكثر من 15 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الجو حار نهارا رغم أننا فى منتصف نوفمبر، أى توغل فصل الصيف فى أشهر الخريف، وهو أحد تداعيات تغير المناخ، والذى أدى إلى وجود ظروف مناخية غير طبيعية.

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وأضاف: الغريب أن استخدام أنواع الرش المختلفة لا تؤثر فى نشاط الذباب، لذلك يُنصح باستخدام بعض المواد الطبيعية التى تعمل على طرد الذباب وإبعاده، مثل زيت القرنفل، وزيت النعناع، وهى من الزيوت الطيارة التي تعمل على طرد وإبعاد الذباب، كما يمكن استخدام الخل المُخفف فى مسح الأرضيات والحوائط وخصوصا فى المناطق التى بها رطوبة عالية مثل المطبخ والحمام.